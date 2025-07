È stato fermato, nella giornata di ieri, dagli agenti della Polizia di Stato mentre si trovava a bordo della propria auto in sosta nei pressi di via Is Mirrionis, a Cagliari. L’uomo, un 42enne, nascondeva nelle tasche un involucro contente marijuana. Dal controllo esteso anche all’interno della sua abitazione, è stato recuperato il materiale utile per il confezionamento della droga e 170 euro in contanti, ritenuti presunto provento dell’attività illecita.

Durante le fasi della perquisizione domiciliare, l’uomo si è anche scagliato contro uno dei poliziotti, causandogli un lieve trauma alla mano.

Il 42enne è stato quindi arrestato per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio e resistenza a Pubblico Ufficiale.

A seguito dell’udienza, il G.I.P. ha convalidato l’arresto.

(Unioneonline)

