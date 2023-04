Botte, caos e danni: fine mattinata ad alta tensione al pronto soccorso del Santissima Trinità a Cagliari per una rissa che ha coinvolto diverse persone, tutte rom.

Ancora da chiarire le cause che hanno dato il via alla violenza tra due fazioni rivali che vivono in uno dei campi dell’hinterland.

In via Is Mirrionis sono arrivate diverse pattuglie dei Carabinieri e della Polizia per mettere ordine. Alcuni testimoni hanno riferito che qualcuno impugnava un bastone. Alla vista degli agenti, in due si sono dati alla fuga.

Gli altri sono stati fermati e identificati. Ancora da valutare gli eventuali provvedimenti e i danni. Una persona ha riportato ferite non gravi.

La rissa è scoppiata tra la sala d’aspetto e il piazzale.

«Un episodio intollerabile, l’ennesimo in Italia: occorre una risposta concreta e decisa», ha commentato Ugo Cappellacci, presidente della Commissione Affari Sociali e Salute della Camera: «Mentre esaminiamo in Commissione il DL 34/2023, che inasprisce le pene verso chi aggradisce un operatore sanitario, come maggioranza abbiamo presentato un emendamento per istituire un posto di Polizia in ogni presidio sanitario al fine di porre fine ad una lunga serie di episodi criminosi e garantire la sicurezza dei medici, di tutto il personale sanitario e dei pazienti».

