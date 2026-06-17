Ricerche in corso per un giovane scomparso da Cagliari, l’appello dei familiariDa mezzogiorno di ieri non si hanno più notizie di Salvatore Casula
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Allerta a Cagliari per l’assenza di Salvatore Casula un giovane di 32 anni di cui non si hanno più notizie da ieri mattina. È scomparso da Cagliari, il suo telefono risulta spento da mezzogiorno e la sua ultima localizzazione dovrebbe essere nella zona di Monastir nei pressi della statale 131.
L’appello è stato lanciato sui social dai familiari secondo cui il 32enne potrebbe trovarsi a bordo di un furgone Maxus Deliver 9 di colore blu elettrico con targa GW712WE.
Nel pomeriggio il furgone del ragazzo è stato ritrovato nelle campagne di Santa Giusta in provincia di Oristano ma del giovane ancora nessuna traccia.
«Chiunque lo abbia visto – si legge in un post su Facebook -, abbia avvistato il veicolo o sia in possesso di qualsiasi informazione utile sui suoi spostamenti nelle ultime ore è pregato di contattare immediatamente le Forze dell’Ordine o il numero 3701050350. Qualsiasi informazione, anche apparentemente insignificante, potrebbe essere importante».
(Unioneonline)