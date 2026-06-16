Piazza del Carmine più viva, colorata e inclusiva grazie a una nuova area giochi pensata per bambini e famiglie. È quanto prevede una mozione presentata dal gruppo consiliare Alleanza Verdi e Sinistra e sottoscritta da tutti i gruppi della maggioranza in Consiglio comunale. L'iniziativa punta a realizzare il primo spazio ludico nel cuore del quartiere di Stampace, con l'obiettivo di restituire una funzione sociale a una delle piazze più importanti della città. Un luogo che negli ultimi anni è stato spesso percepito come problematico a causa di episodi legati alla malamovida e alla criminalità.

La mozione impegna l’Amministrazione a verificare la fattibilità di un’area giochi moderna, accessibile e compatibile con il valore storico e monumentale della piazza, valutando anche l’inserimento di elementi ispirati alla tradizione cittadina e possibili collaborazioni con enti e fondazioni per sostenerne la manutenzione. «Piazza del Carmine è uno spazio centrale per la vita del quartiere e della città, ma manca da sempre un luogo dedicato ai bambini e alle famiglie», dichiara il consigliere comunale Corrado Sorrentino. «Con questa proposta vogliamo rispondere a un’esigenza concreta emersa dal territorio, rendendo la piazza più vivibile e accogliente, nel pieno rispetto della sua identità storica».

La proposta prevede inoltre una valutazione della compatibilità dell’intervento con le attività già presenti nella piazza, compreso il mercato domenicale. La mozione rappresenta un primo passo per restituire centralità alle famiglie e ai bambini nel quartiere di Stampace, contribuendo a rendere piazza del Carmine uno spazio sempre più vissuto, inclusivo e aperto alla comunità.

(Unioneonline/v.f.)

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