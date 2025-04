Un calo dei reati (-2,4 per cento), delle denunce (-4,1%) presentate e degli arresti (-4,9%) in tutto il territorio della provincia di Cagliari.

A questi dati, comunicati durante il 173esimo anniversario della Polizia di Stato con la festa svolta ai Giardini Pubblici di Cagliari, nel periodo tra il primo aprile 2024 e il 31 marzo 2025, fanno da contrappeso quelli sulle attività preventive: servizi d’ordine pubblico, identificazioni, posti di controllo, avvisi orali, fogli di via, ammonimenti e sorveglianze speciali sono cresciuti in maniera significativa. E c’è stato un forte incremento dei sequestri di droga.

Durante la cerimonia, con il questore Rosanna Lavezzaro a fare gli onori di casa con tutte le autorità civili, militari, religiose presenti, sono stati premiati i poliziotti della questura di Cagliari che si sono distinti in operazioni, attività e servizi di grande importanza.

«Ho scelto questo splendido luogo al centro della città per i festeggiamenti», ha detto il questore. «E ho voluto mostrare in un video chi siamo e cosa facciamo».

Tra i compiti principali la gestione dell’ordine e del servizio pubblico «per garantire il diritto di manifestare a tutti». Importanti le attività preventive che hanno permesso il calo dei reati e che «ha permesso di far sì che Cagliari sia tra le città più sicure in Italia». E poi i servizi svolti nel centro storico: «Se anche arrestassimo tutti gli autori di reati, anche minorenni, saremmo comunque davanti a una società con dei problemi», ha aggiunto il questore Lavezzaro.

Tra le attività portate avanti anche quelle amministrative come il rilascio dei passaporti e dei permessi di soggiorno in forte aumento.

© Riproduzione riservata