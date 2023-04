Due giovani, un 28enne ed una 22enne, arrestati dalla Polizia con l’accusa di di rapina impropria in concorso.

La coppia è stata fermata nel pomeriggio di venerdì in un supermercato di Cagliari, dopo che il giovane è stato sorpreso da un addetto alla vigilanza mentre asportava della merce dagli scaffali.

A quel punto il 28enne ha provato a fuggire, agevolato dalla sua compagna che si è scagliata contro il vigilante, sferrandogli un colpo al volto.

Dopo l’allarme, sul posto sono intervenuti gli Agenti della Squadra Volante, che sono poi riusciti a individuare la coppia, che nel frattempo si era nascosta nei pressi di un distributore di benzina.

I due giovani sono stati così condotti in Questura in stato d’arresto e poi portati in tribunale per il processo per direttissima.

Il giudice ha convalidato l’arresto, senza applicare misure cautelari.

La merce rubata, del valore di circa 100 euro, è stata invece restituita al supermercato.

