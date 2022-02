Un 44enne di Decimoputzu, disoccupato, senza fissa dimora e con diverse precedenti denunce a carico, è stato denunciato a piede libero in quanto identificato come il responsabile di una serie di furti commessi ai danni di un’attività commerciale di Cagliari.

È stato accertato che l’uomo, dal dicembre 2021 sino a ieri, in più occasioni, si era reso responsabile di vari furti in danno dell’attività, che si trova in via Garibaldi, nonché di una rapina di oggetti per la casa nel corso della quale, al fine di assicurarsi la fuga, aveva spintonato la commessa.

Il danno è stato quantificato complessivamente in circa 1.500 euro.

L’uomo è stato identificato grazie al riconoscimento fotografico e alle immagini dell’impianto di videosorveglianza.

(Unioneonline/v.l.)

© Riproduzione riservata