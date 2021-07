È un 44enne di Decimomannu l’uomo denunciato dai carabinieri di Cagliari San Bartolomeo per rapina e lesioni personali.

Secondo i militari che hanno svolto le indagini, ieri sera intorno alle 20 ha avuto una discussione sul lungomare Poetto con un suo amico e compaesano di 20 anni. Il 44enne lo ha colpito in testa con un pugno e poi gli ha portato via lo smartphone. Datosi alla fuga, è stato però rintracciato in via dell'Idrovora dai carabinieri della Sezione Radiomobile di Cagliari, intervenuti su disposizione della centrale operativa di via Nuoro.

Sul posto sono arrivati inoltre i sanitari del 118, che hanno trasferito il rapinato al pronto soccorso dell'ospedale "Santissima Trinità". Il giovane è stato sottoposto alle cure del caso e dimesso in mattinata. Lo smartphone è stato recuperato e sottoposto a sequestro probatorio penale.

(Unioneonline/s.s.)

