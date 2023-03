È di quattro feriti il bilancio della raffica di incidenti avvenuti sulla Statale 195 nel pomeriggio di sabato.

Il primo è stato innescato da un’auto guidata da una 31enne di Capoterra ha tamponato un secondo veicolo con a bordo una coppia di Monserrato.

Tutti e tre sono rimasti feriti e sono stati soccorsi dal 118 e trasportati in codice giallo al pronto soccorso del Santissima Trinità di Cagliari e al Policlinico di Monserrato.

Sul posto sono intervenuti Anas, Vigili del Fuoco, tre ambulanze del 118 e la Polizia Locale.

Entrambi i veicoli hanno riportato gravissimi danni.

A questo primo tamponamento ne sono seguiti altri tre.

In uno di questi una ragazza è rimasta ferita ed è stata trasportata anch'essa in codice giallo in ospedale.

(Unioneonline/l.f.)

***

LE IMMAGINI (VIDEO DI A.MANCA):

