I volti dei capigruppo di maggioranza e del presidente del Consiglio regionale sistemati su fantocci di stoffa seduti attorno a un asino e al suo padrone.

È il flash mob organizzato sotto il palazzo del Consiglio regionale dai comitati promotori della Pratobello 24, la proposta di iniziativa popolare contro la speculazione delle rinnovabili firmata da 210mila persone.

Proposta di cui le opposizioni hanno chiesto l’approdo in Aula con la procedura d’urgenza, trovando però il muro dei partiti del Campo largo.

Dentro il Palazzo sono in corso le dichiarazioni di voto dei capigruppo sul ddl Aree idonee che otterrà il via libera definivo dell’Aula in mattinata.

