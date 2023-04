È finita in carcere la 40enne condannata per aver reclutato persone per avviarle alla prostituzione, e anche per altri reati quali danneggiamento e rapina aggravata (entrambi in concorso) e lesioni personali.

Già sottoposta alla detenzione domiciliare, la misura è stata aggravata in esecuzione del provvedimento per cui deve scontare un anno, 11 mesi e 24 giorni.

L’ordine di custodia cautelare è stato eseguito dai carabinieri di Cagliari, stazione di Sant’Avendrace.

La donna è stata portata a Uta.

