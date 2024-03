Era stata bruciata nella notte tra il 16 e il 17 febbraio e le fiamme erano state domate dai vigili del fuoco.

Da allora quella utilitaria Opel – la sua carcassa annerita dalle fiamme – è abbandonata lì, sulla corsia di accelerazione per l’immissione sulla Statale 554 per chi arriva da via Ticca, poco più avanti dell’Holiday Inn.

Quando era stato effettuato l’intervento di spegnimento, i vigili del fuoco avevano segnalato l’irreperibilità del proprietario.

Stando ad alcune testimonianze, l’auto era parcheggiata in quel punto già da qualche giorno. Dopo il rogo, il rottame è stato circondato da alcuni birilli di segnalazione ma nessuno l’ha rimosso. Ed è un pericolo per la circolazione.

