Resterà ai domiciliari il consigliere regionale del Psd'Az Giovanni Satta, arrestato ai primi di ottobre nell’ambito di un’inchiesta che ruota attorno alla vendita di una Rsa di Monastir. Secondo l’accusa – assieme all'ex assessore del Comune di Cagliari e attuale segretario provinciale di Confintesa Anselmo Piras e al medico Franco Savasta – avrebbero cercato di ottenere una consulenza da un milione di euro per l’intermediazione legata alla vendita della struttura sanitaria. Per tutti le ipotesi di reato sono traffico illecito di influenze e, per Pira e Savasta, anche tentata estorsione.

Coinvolto nell'inchiesta, ma non destinatario di provvedimenti restrittivi, anche il venditore della struttura sanitaria, Piergiorgio Ollano: sarebbe stato lui a promettere la somma, sottoscrivendo una scrittura privata. A seguito delle ordinanze di custodia, chieste dai pm Danilo Tronci ed Emanuele Secci e firmate dal gip, gli uomini della Guardia di Finanza avevano posto il consigliere regionale, l’ex assessore ed il medico ai domiciliari.

Nei giorni scorsi, Satta – difeso dagli avvocati Gianluca Aste e Angelo Merlini – si era fatto interrogare per quasi due ore, rispondendo a tutte le domande degli inquirenti e del giudice. Subito dopo, i suoi legali avevano formalizzato l’istanza di mitigazione della misura cautelare. Oggi il gip del Tribunale, Michele Contini, ha rigettato la richiesta, confermando i domiciliari.

Al centro delle indagini ci sarebbe il pagamento di una consulenza da un milione di euro che ha preceduto la vendita della Rsa Villa degli ulivi alla società Orpea, estranea all'inchiesta. Secondo l'accusa, il medico Franco Savasta, anestetista e rianimatore, si sarebbe impegnato per iscritto a versare 500mila euro del milione pattuito al consigliere regionale sardista in qualità di secondo consulente dell'operazione immobiliare. Non solo. In tutto questo ci sarebbero state anche alcune minacce di morte ricevute con delle lettere anonime da Ollano che, dopo la vendita della Rsa, si era rifiutato di pagare il milione di euro promesso.

