Ha cercato di rubare in un market. Scoperto dalle guardie giurate è stato consegnato alla polizia. Un’ora dopo, nuovo tentativo di furto. Stessa catena, diversa zona della città, ma medesima merce: tonno e filetti di tonno. Di nuovo beccato dai vigilantes, stavolta è stato preso dai carabinieri.

Il protagonista dei furti (falliti) in serie, avvenuti ieri sera a Cagliari, è uno straniero. Come un altro ladro che questa mattina è stato fermato in un ulteriore supermercato: lo stesso che due settimane fa, scoperto, ha accoltellato una guardia giurata.

Furti in serie

Il primo tentativo di furto ieri intorno alle 18 all’Iper Pan di via santa Gilla. I movimenti del giovane non sono passati inosservati. E prima di arrivare alla barriera delle casse, la guardia giurata in servizio gli ha trovato nascoste addosso scatolette di tonno per oltre 100 euro di valore. Sul posto è intervenuta la polizia. Dopo l’identificazione e la denuncia però il giovane è rimasto a piede libero. Così si è spostato a Pirri, in via Calamattia, dove si è ripetuta la scena: oltre 100 euro di tonno il bottino, l’intervento del vigilante e l’arrivo dei carabinieri. La serata criminale è finita con un fermo, senza violenza.

Le coltellate

Più cruento l’esito di un tentativo di furto avvenuto due settimane fa, all’Iper Pan di viale La Playa: un nordafricano ha messo nello zaino tre bottiglie di olio e si è presentato alla cassa per pagare solo un brick di vino da pochi euro. La guardia giurata lo ha fermato, invitandolo a restituire il maltolto. E lui ha reagito estraendo un coltello per colpire alla mano l’addetto alla sicurezza. Solo per un caso un altro fendente non lo ha raggiunto alle spalle. Anche allora era scattata la denuncia, con l’arrivo dei carabinieri. Ma non erano state disposte misure cautelari: lo stesso ladro violento è stato fermato questa mattina, nello stesso market. L’accusa: furto.

Enrico Fresu

