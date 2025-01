Era già finito nei guai per droga lo scorso ottobre e nonostante fosse ai domiciliari era sospettato di gestire, nella sua casa a Cagliari nel quartiere del Cep, un giro di spaccio. Così gli investigatori della Squadra Mobile si sono presentati dell'abitazione di un cinquantunenne.

La perquisizione ha permesso di recuperare complessivamente cinque grammi di cocaina, due e mezzo di eroina, una dose di speedball e 70 euro. L’uomo è finito in manette.

Nel processo per direttissima, ha ottenuto i termini a difesa: il gip ha fissato la prossima udienza per venerdì, ordinando per ora la custodia cautelare in carcere per il cinquantunenne visto che nonostante fosse già ai domiciliari, avrebbe comunque proseguito l’attività di spaccio.

