Dopo quasi un mese di lavori, il mercato di Is Bingias è pronto a riaprire. Chiuso dal 7 ottobre per interventi non più rinviabili, resi necessari anche a seguito di alcune infiltrazioni verificatesi dopo un acquazzone, ai primi di novembre ci sarà il tanto atteso ritorno fra i box. «Si avvicina la conclusione dei lavori al mercato civico di Is Bingias e la prevista riapertura nei primissimi giorni di novembre», comunicano il sindaco Massimo Zedda, l'assessore alle Attività produttive Carlo Serra, la presidente della Municipalità di Pirri Maria Laura Manca e il consigliere della Municipalità Eugenio Spiga.

La chiusura per lavori, per un totale di 28 giorni complessivi, restituirà alla cittadinanza un mercato rinnovato e sicuro, dando finalmente risposta agli interventi più volte richiesti dagli stessi operatori da circa dieci anni. Con una novità: «La proposta avanzata dal comitato degli operatori è stata accolta per la decorazione delle mura esterne della struttura», annuncia il sindaco. L'incarico è stato affidato all'artista Giorgio Casu. Il comitato dei rappresentanti degli operatori di Is Bingias ha scelto la nuova immagine esterna del mercato tra diverse soluzioni creative proposte dall'artista. Il progetto è destinato a valorizzare ulteriormente il mercato e sarà concluso in tempo per la riapertura.

«Is Bingias diventerà il primo mercato civico di Cagliari completamente decorato», evidenziano l'assessore Serra e la presidente Manca. «Questa iniziativa rientra nell'impegno, serio e condiviso, dell'Amministrazione per la riqualificazione e valorizzazione dei mercati civici, essenziali per il tessuto commerciale e sociale della città», ha concluso Zedda.

(Unioneonline/r.sp.)

