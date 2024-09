Il Mercato di Is Bingias a Pirri chiude dal 7 ottobre al 2 novembre. I lavori sollecitati dagli operatori si sono resi improcrastinabili alla luce delle infiltrazioni verificatesi durante le ultime forti piogge. La riapertura regolare è prevista per il 4 novembre 2024.

Si procederà a effettuare anche ulteriori interventi, in particolare alcuni dei quali risolutivi sull’impianto idrico e sulle porte d’accesso. Gli interventi sulla copertura della struttura renderanno maggiormente sicuri gli operatori, che non saranno più esposti alle conseguenze degli acquazzoni e alla improvvisa interruzione del servizio per crolli di parte del controsoffitto ed copiose infiltrazioni d’acqua.

La comunicazione è stata data nella mattinata di oggi, venerdì 27 settembre 2024, dalla presidente della Municipalità di Pirri, Maria Laura Manca, dal consigliere delegato della Municipalità alle attività produttive, Eugenio Spiga, dall’assessore alle Attività produttive, Carlo Serra, e dal dirigente comunale Alessandro Cossa.

L’Amministrazione comunale ha confermato la propria disponibilità a contenere i disagi e la chiusura della struttura per il tempo strettamente necessario. L’indifferibilità dei lavori, tuttavia anche collegata alla sicurezza degli operatori e dei cittadini, non consente di posticipare oltre l’intervento.

(Unioneonline/v.f.)

