Ha trovato per terra un portafoglio smarrito, con all’interno quasi mille euro. Ma, anziché far finta di nulla, ha deciso di restituirlo. Un gesto di generosità a cui ne è seguito un altro, quando la proprietaria ha provato a dargli una ricompensa: «Non voglio nulla. Anzi, no: vada a donare il sangue, così siamo pari».

A raccontare la vicenda, avvenuta a Cagliari, è Francesca, la proprietaria del portafoglio: «Vorrei ringraziare una persona onesta e gentile di nome Massimo, che venerdì scorso ha trovato per terra a Pirri il mio portafoglio con dentro la carta di credito mia e di mia madre e 800 euro appena prelevati».

«Mi ha cercato – prosegue Francesca – direttamente a casa, poiché l'indirizzo era scritto sui miei documenti e non ha voluto niente in cambio. Quando gli ho chiesto come potessi sdebitarmi mi ha chiesto solo, se potevo, di andare a donare il sangue all’Avis. Quindi vorrei diffondere questo messaggio: andate tutti all'Avis a donare il vostro sangue. A Cagliari è in via Talete 8, ma ci sono anche le autoemoteche».

«Le persone gentili e oneste – conclude Francesca – esistono e io ne ho incontrata una venerdì. Grazie davvero Massimo per il tuo gesto nei miei confronti e per il tuo buon cuore. Non finirò mai di ringraziarti. Ti auguro ogni bene».

(Unioneonline)

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