Ha raggiunto la moglie in un’abitazione di Pirri e nonostante la donna, incinta, abbia dato subito l’allarme, è riuscito a pestarla tanto da farla finire in ospedale. Un 37enne filippino ha aggredito anche una cugina della vittima prima di essere bloccato dai carabinieri del nucleo radiomobile della compagnia di Cagliari.

Il violento episodio è avvenuto nel pomeriggio a Cagliari. È stata la donna a chiedere aiuto appena si è resa conto che l’uomo non si sarebbe calmato. Le pattuglie dei carabinieri si sono subito dirette verso l’abitazione di Pirri. Purtroppo però il 37enne aveva già picchiato la moglie e una cugina.

La prima è stata soccorsa dal 118 e accompagnata in ospedale al Brotzu: le sue condizioni non ritenute gravi e devono essere valutate eventuali conseguenze anche per il feto che porta in grembo. Ferite meno gravi per l'altra donna.

I carabinieri hanno portato il filippino in caserma. Scatterà l’arresto appena si avranno i referti medici delle due donne ferite.

