Pirri si prepara a una nuova rivoluzione del traffico: dal 25 marzo al 26 aprile via Italia tornerà al centro dei lavori per il collettore C47, con interventi legati alla messa in sicurezza della rete pluviale. Per consentire l’avanzamento del cantiere, sarà necessario riorganizzare temporaneamente la circolazione in diverse strade del centro abitato. In via Italia verrà istituito il senso unico nel tratto compreso tra via Sironi e via Pisano, con direzione obbligata da via Sironi verso via Pisano. All’incrocio con via Pisano sarà inoltre obbligatorio svoltare a destra.

Ma le modifiche, inevitabilmente, interesseranno anche le strade limitrofe: via Emanuele Filiberto diventerà a senso unico in direzione da via Italia verso via Duca di Genova. Sono inoltre previste le seguenti novità:

- l'istituzione del senso unico di circolazione nella via Duca di Genova, nel tratto compreso tra la via Emanuele Fiberto e la via del Lentisco con senso di percorrenza da via Emanuele Filiberto e la via del Lentisco e il conseguente senso vietato;

- l'istituzione della direzione obbligatoria diritto in via Duca di Genova all'intersezione con via Emanuele Filiberto;

- l'istituzione della direzione obbligatoria a sinistra in via del Ginepro all'intersezione con via Duca di Genova;

- l'istituzione della direzione obbligatoria a destra in via Duca di Genova all'intersezione con via del Lentisco.

Per quanto riguarda la sosta, in via Duca di Genova sarà in vigore il divieto con rimozione forzata, attivo 24 ore su 24, su entrambi i lati della strada nel tratto compreso tra via Emanuele Filiberto e via Centrale. Attese modifiche anche in via Pisano: nel tratto tra via Italia e via Maracalagonis sarà istituito il senso unico in direzione verso via Maracalagonis, e all’incrocio con quest’ultima sarà obbligatorio svoltare a sinistra.

(Unioneonline/v.f.)

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