Si è accasciata in piazza Italia, a Pirri, e i soccorsi sono stati inutili. Una quarantenne è morta davanti a tante persone che hanno sperato fino all’ultimo istante in un lieto fine.

Purtroppo l’intervento del personale del 118 non è servito: medici e infermieri hanno effettuato tutte le manovre per cercare di salvare la donna. Dai primi accertamenti si è trattato di una morte per cause naturali.

Un telo bianco ha coperto il corpo senza vita fino all’autorizzazione da parte del magistrato per il suo trasferimento in cimitero.

