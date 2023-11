Un trentenne è stato soccorso questo pomeriggio dal personale del 118 a Pirri, in via Monsignor Virgilio, per una ferita alla pancia provocata da un oggetto tagliente.

Inizialmente si temeva che le lesioni, a seguito di un'aggressione, fossero particolarmente gravi: il ferito è stato portato al Brotzu con assegnato un codice rosso. Per fortuna i medici hanno accertato che si trattava di ferite superficiali: l'uomo se la caverà con sette giorni di cure.

Sull'episodio sono al lavoro gli agenti della Squadra volante, intervenuti in ospedale per i primi accertamenti, e gli investigatori della Mobile. Ancora da stabilire cosa abbia causato la ferita: se un coltello o se un altro oggetto tagliente. Il trentenne non ha per ora riferito niente ai poliziotti.

L'aggressione, nata probabilmente dopo un'animata discussione, sarebbe avvenuta in un luogo diverso dal punto in cui è stato soccorso l'uomo.

