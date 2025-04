Tentava la fortuna acquistando gratta e vinci con un carta di credito rubata.

Ieri sera i carabinieri della Stazione di Pirri hanno arrestato un 32enne senza fissa dimora.

L’uomo è stato colto in flagranza dai militari mentre cercava di acquistare dei gratta e vinci all’esterno di un esercizio commerciale in via Monsignor Provella. Stava utilizzando delle carte rubate poche ore prima a un 33enne in via Calamattia.

Quindi l’arresto per indebito utilizzo di carte di credito provento di furto e la denuncia per ricettazione. L’uomo è in attesa del giudizio con rito direttissimo.

