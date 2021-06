È morta parecchi giorni fa, forse da alcune settimane, la 79enne cagliaritana: il suo corpo è stato trovato nel terrazzino della sua abitazione in via Santa Rosalia a Pirri.

Si ipotizza una morte per cause naturali: la porta di casa era chiusa dall’interno e non c’era alcun segno che possa far pensare a incursioni dall’esterno. Il corpo era nel terrazzino, al primo piano dell’edificio. La donna che per tanti anni ha vissuto in Francia, abitava da sola nella casa di via Santa Rosalia.

L’allarme è stato dato dai vicini. Non la vedevano da tempo. Sono arrivati i vigili del fuoco per l’apertura della porta. Una volta all’interno sono stati gli agenti della Polizia locale a fare la tragica scoperta. Il pm di turno, Giangiacomo Pilia, ha richiesto l’intervento del medico legale per il riconoscimento e per valutare le possibili cause della morte. Servirà ora l’autopsia anche se sembra escluso qualsiasi maleficio.

Il caso è passato poi alla Polizia di Stato. Sono arrivati gli agenti della Squadra volante e gli esperti della Scientifica che hanno effettuato i controlli nell’appartamento, senza riscontrare stranezze. Ora si dovrà attendere l’autopsia: sembra che l’anziana sia morta da alcune settimane.

© Riproduzione riservata