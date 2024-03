Vendevano pesce non tracciato in piazza dei Centomila ed erano anche abusivi.

Lo hanno scoperto gli uomini della Guardia Costiera e della Polizia locale di Cagliari durante i controlli tra i venditori ambulanti della piazza.

Il pesce in vendita era privo di documenti sulla provenienza: 25 chili sono stati sequestrati in totale, e per i tre commercianti la Guardia Costiera ha fatto scattare una multa da 1.500 euro ciascuno.

Altre multe da 5mila euro sono state invece elevate dalla Polizia locale per cinque commercianti che esercitavano nella piazza: due per gli stessi ambulanti di pesce, le altre tre per venditori di altri generi alimentari. Erano tutti sprovvisti di autorizzazione al commercio.

