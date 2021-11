Tre chili di marijuana, cocaina, una pistola scacciacani senza tappo rosso e numerose banconote da 50 euro fotocopiate. Si tratta del materiale che i carabinieri del Nucleo investigativo di Cagliari hanno trovato in possesso di due persone: un 30enne e un 27enne, entrambi cagliaritani e già noti alle forze dell’ordine, finiti in manette.

I militari hanno eseguito una serie di perquisizioni domiciliari in un residence non in attività in un comune dell'hinterland, dove gli arrestati avevano realizzato la loro base operativa.

L'ingente quantitativo di droga messo sotto sequestro fa ipotizzare una fiorente attività di spaccio, mentre sono in corso verifiche sull'arma e sulle banconote fotocopiate che potrebbero essere state usate per la commissione di altri reati contro la persona e il patrimonio.

(Unioneonline/s.s.)

