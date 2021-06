Multa salata per un automobilista che è arrivato con la macchina direttamente in spiaggia, al Poetto di Cagliari.

La vettura non è passata inosservata ai tanti bagnanti, che – sorpresi e indignati – hanno allertato la polizia municipale.

I vigili, prontamente intervenuti sul posto, hanno identificato il conducente, cui è stata data una contravvenzione di 200 euro, che – se non pagata nei tempi previsti – potrebbe anche salire a 1.000.

L’episodio ha dato l’occasione alla polizia locale del capoluogo per invitare i frequentatori del litorale al rispetto delle regole, anche perché nei mesi estivi è prevista un'intensificazione dei servizi di controllo (anche con agenti in borghese) per garantire e tutelare sicurezza e decoro.

