Si è accasciato ed è rimasto privo di sensi sul ponteggio, a un altezza di una decina di metri.

Paura questa mattina a Su Siccu, alla calata della Fiera, per un operaio che ha avuto un malore mentre lavorava alla ristrutturazione di un edificio. Immediata la richiesta di soccorsi.

Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118: per raggiungere il paziente è stato necessario il supporto di un’autoscala dei vigili del fuoco.

Dopo un primo intervento di stabilizzazione “in quota” l’operaio è stato trasferito sull’ambulanza per il trasporto in ospedale in codice rosso. Ma non è in pericolo di vita.

