Sarà il Teatro Leopardi della scuola secondaria di primo grado, in via dei Partigiani a Pirri, la sede del primo incontro pubblico in via dell’adozione del Puc, il Piano urbanistico comunale di Cagliari. L’appuntamento è per giovedì 10 ottobre alle 18, col tema "Il nuovo PUC di Cagliari: costruiamo insieme una città per tutti", nel primo di una serie di laboratori con cadenza settimanale. Dopo quello nell’istituto, che dal 2021 ha attivato il Patto educativo di comunità, il successivo sarà il 17 ottobre nella sala polifunzionale del parco di Monte Claro. Gli incontri saranno tutti di giovedì e alle ore 18.

Il piano sarà messo a disposizione della cittadinanza attiva attraverso la piattaforma di partecipazione dell'agenzia urbana LABMET "LABoratorio METropolitano di innovazione" della Città Metropolitana di Cagliari. «Per la nostra amministrazione è prioritario», le parole di Matteo Lecis Cocco Ortu, assessore alla Pianificazione strategica, urbanistica e ambientale, «l'adeguamento del Puc al Piano Paesaggistico Regionale (Ppr) e al Piano di Assetto Idrogeologico (Pai). Per questo avviamo il percorso partecipativo del Laboratorio di ecologia urbana che punti a informare la cittadinanza e i portatori di interesse rispetto alle scelte strategiche contenute nel piano per lo sviluppo di Cagliari».

L’assessore Lecis Cocco Ortu dà alcune anticipazioni su come sarà il nuovo Puc: «Dovrà dare regole chiare a chi vuole investire in città, attivare processi di coinvolgimento attivo della cittadinanza volti a prendersi cura della comunità, affrontare la transizione ecologica ed energetica, mettendo al centro la giustizia sociale e la crisi climatica per ridurre le disuguaglianze territoriali, fermare il consumo di suolo, le speculazioni edilizie e rispondere all'emergenza abitativa».

