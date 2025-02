Iniziano i lavori del secondo lotto del cantiere per il rifacimento di via Roma e per i residenti della Marina (che fanno i conti con l’esiguità di parcheggi, gli schiamazzi notturni e, paradossalmente, con l’isolamento) ora arriva anche il cambio delle modalità di conferimento dei rifiuti.

Mentre restano immutate le giornate e gli orari di conferimento della plastica, della carta e del secco indifferenziato, per alcune vie cambiano i luoghi del posizionamento dei sacchi.

A cambiare sono anche i bunder per la raccolta dell'umido, del vetro e delle lattine, che risulteranno ora posizionati sulla via Roma, all'angolo tra via Mercato Vecchio e via Baylle e tra via Baylle e via Sardegna.

QUI IL TESTO DELL’ORDINANZA CON TUTTI I DETTAGLI

Risultano interessati i residenti e le attività delle seguenti strade:

via Roma, nel tratto compreso tra la piazza Amendola e il largo Carlo Felice;

via Sardegna, nel tratto compreso tra il viale Regina Margherita ed il Largo Carlo Felice;

via Baylle, nel tratto compreso tra la via Roma e la via Mercato Vecchio;

via Napoli, nel tratto compreso tra la via Roma e la via Cavour;

via Barcellona, nel tratto compreso tra la via Roma e la via Cavour;

via dei Mille, compreso il vico dei Mille, nel tratto compreso tra la via Cavour e la via Roma;

via Concezione, nel tratto compreso tra la via Sardegna e la via Roma;

via sant’Eulalia nel tratto compreso tra la via Sardegna e la via Cavour;

via Cavour nel tratto tra la via Sant’Eulalia e la via Lepanto;

Per le attività commerciali che usufruiscono del servizio della corriera ecologica sono state disposte le seguenti variazioni:

la fermata n. 3 è stata riportata nella postazione originaria in via Roma angolo piazza Ingrao;

la fermata n. 4 provvisoriamente sistemata in via Roma angolo via Napoli, è stata ripristinata nella via Roma vicino al civico 55, nei pressi dell'intersezione con via Concezione;

la fermata n. 5 della corriera ecologica, provvisoriamente sistemata in via Roma angolo via Napoli, è stata spostata provvisoriamente nella via Roma vicino al civico 55, nei pressi dell’intersezione con via Concezione.

Le utenze non domestiche che non usufruiscono della corriera ecologica dovranno conferire i rifiuti secondo le giornate e le fasce orarie indicate nei calendari di cui sono già in possesso, mentre per i luoghi di conferimento le attività presenti nelle vie pedonalizzate riceveranno apposita comunicazione.

È sospeso il ritiro al piano dei rifiuti ingombranti nel caso in cui la sede dell'utente non possa essere raggiunta dagli appositi mezzi. Il conferimento dovrà essere effettuato secondo le indicazioni che verranno fornite al momento della prenotazione.

(Unioneonline/E.Fr.)

