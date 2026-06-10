Nuovo asfalto, a Cagliari via XX Settembre off limits alle auto per una settimanaL’ordinanza del Comune sarà in vigore dal 12 al 19 giugno
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Il Comune di Cagliari annuncia la chiusura al traffico di via XX settembre a partire da venerdì per una settimana, dunque fino al 19 giugno: «La strada sarà chiusa alla circolazione ordinaria per consentire i lavori di rifacimento della pavimentazione».
L’accesso, specificano dal municipio, sarà riservato «solo ai servizi essenziali e a senso unico con velocità ridotta a 30 chilometri orari. Potranno infatti transitare solo i mezzi del trasporto pubblico, di soccorso, dei vigili del fuoco e delle forze di polizia, oltre ai veicoli autorizzati per carico e scarico merci e per l'accesso ai passi carrabili».
(Unioneonline/A.D)