Paura per le strade di Cagliari questa mattina quando un’auto ha percorso contromano varie strade.

Tutto è cominciato in via Cadello dove gli agenti motociclisti del Nucleo Pronto intervento della Polizia locale hanno intimato l’alt alla macchina guidata da un uomo di 32 anni il quale, invece di fermarsi, è fuggito verso la rotatoria di Is Mirrionis viaggiando anche nei sensi vietati creando quindi grande pericolo per la circolazione e per i pedoni.

Infine è stato bloccato vicino a via Campania. Al volante c’era M.L., pluripregiudicato e con a carico un provvedimento del giudice tutelare di messa alla prova. Si è inoltre scoperto che la patente gli era stata revocata dal 2012 e il veicolo era senza assicurazione.

Per il 32enne una denuncia mentre la macchina è stata sequestrata.

(Unioneonline/s.s.)

© Riproduzione riservata