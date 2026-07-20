Sarroch, sostegno economico a chi sterilizza i caniLe domande dovranno essere presentate in Comune entro il 31 luglio
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Un sostegno economico dal Comune per chi sterilizza cani e gatti di proprietà, con l'obiettivo di contrastare il randagismo e promuovere il benessere animale. L'iniziativa è rivolta ai residenti che intendono sottoporre a sterilizzazione i propri animali e prevede un sostegno economico secondo quanto stabilito dal bando comunale.
Possono presentare domanda i proprietari di cagne di almeno un anno di età, anche presunta, regolarmente iscritte all'Anagrafe canina regionale, gli allevatori titolari di codice aziendale per la sterilizzazione dei cani femmina a custodia delle greggi, gli agricoltori proprietari di cani da guardia dei fondi rurali e i proprietari di gatti e gatte.
Restano esclusi dal bando i referenti delle colonie feline censite, che possono già usufruire gratuitamente degli interventi di sterilizzazione previsti in accordo con la Asl.
Le domande dovranno essere presentate entro il 31 luglio utilizzando la modulistica disponibile sul sito istituzionale del Comune di Sarroch. Sarà possibile inviarle tramite PEC o e-mail, oppure consegnarle direttamente all'Ufficio della Polizia locale, che fornirà anche informazioni ai cittadini negli orari di apertura al pubblico.