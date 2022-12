Non si potrà girare con bottiglie e lattine. Le bevande in contenitori di vetro o metallo non potranno essere vendute. Il Bastione di Saint Remy sarà chiuso. E il “non uso” di petardi e botti di vario tipo è solo "raccomandato”.

Entrerà in vigore alle 18 di domani, 31 dicembre, e sarà valida fino alle 6 del primo gennaio 2023 l’ordinanza del sindaco di Cagliari Paolo Truzzu che impone regole ferree in vista della festa di piazza e il concertone di Capodanno di Blanco.

Sono interessate tutte le aree e le strade lungo il perimetro o comprese all'interno del perimetro formato dalle strade o dai tratti di esse sotto indicati:

Area 1: via Maddalena (tratto via Roma - viale Trieste), viale Trieste (tratto via Maddalena - via Caprera), via Caprera (tratto viale Trieste - via Mameli), via Mameli (tratto via Caprera - via Maddalena), via Maddalena (tratto via Mameli - via Portoscalas), via Portoscalas (tratto via Maddalena/Corso Vittorio Emanuele II - via Ospedale), via Ospedale (tratto via Portoscalas - via San Giorgio), via San Giorgio (tratto via Ospedale - via Santa Margherita), via Santa Margherita (tratto via San Giorgio - piazza Yenne), piazza Yenne, Scalette di Santa Chiara, via Manno (tratto piazza Yenne - via Scalette Monache Cappuccine), via Scalette Monache Cappuccine (tratto via Manno - via Cima), via Cima (tratto via Scalette Monache Cappuccine - via Manno), via Manno (tratto via Cima - piazza Martiri d'Italia), Bastione di San Remy (Terrazza Umberto I), viale Regina Elena (tratto piazza Costituzione - largo Giuseppe Dessì), piazza Marghinotti, viale Endrich (tratto viale Regina Elena - via San Giovanni/piazza Marghinotti), via Badas (parcheggi fronte Giardini pubblici), Largo Giovanni Dessì, Giardini pubblici, piazza Costituzione, viale Regina Margherita (tratto piazza Costituzione - piazza Amendola), via Roma e via Lungomare New York 11 settembre 2011 (tratto piazza Amendola - largo Carlo Felice e la via Molo Sant’Agostino), piazza Matteotti e tratti di strada confinanti, via Sassari (tratto viale La Plaia - via Roma), via Roma (tratto piazza Matteotti - via Maddalena).

Area 2: Bastione di Santa Croce e strade perimetrali, via Santa Croce (tratto via Corte D’Appello - piazza San Giuseppe), piazza San Giuseppe, via Corte D’Appello (tratto piazza San Giuseppe - via Santa Croce).

Sul fronte dei botti, si legge che “è raccomandato nell’intera città il non uso di petardi, botti, razzi e in genere artifici contenenti miscele detonanti ed esplodenti ad alta rumorosità a tutela dell’incolumità e della salute di persone e di animali di affezione”.

Le multe, per chi trasgredisce, andranno dai 25 ai 500 euro.

(Unioneonline/E.Fr.)

