L’assessore regionale della Sanità Mario Nieddu si dice “del tutto favorevole” a un green pass sul modello francese. Lo fa in una dichiarazione all’Ansa.

Aumentano dunque le posizioni favorevoli, mentre Nieddu si smarca in questo modo da Matteo Salvini e dice sì all’estensione del green pass per accedere a locali, ristoranti, luoghi della cultura e dello spettacolo.

Sulla situazione dei contagi nell’Isola Nieddu avverte: “Dobbiamo stare in allerta, ma non temo un passaggio in zona gialla”.

Il rischio, è il ragionamento dell’esponente della Giunta Solinas, aumenta se si valica il tetto dei cento contagi giornalieri, sempre più vicino visto che ieri è stata toccata quota 86.

Ma Nieddu chiede una “verifica” dei criteri sul calcolo dell’incidenza. “La nostra popolazione – spiega – non è più di 1,6 milioni di abitanti, ci sono i turisti, quindi chiederò una modifica dei parametri”.

(Unioneonline/L)

