«A rischio il soccorso H24». Domani scendono in piazza i vigili del fuoco di Cagliari. La segreteria provinciale Usb dei vigili del fuoco di Cagliari, dopo la proclamazione dello stato di agitazione del personale del Comando ha convocato un presidio per domani martedì 8 settembre alle ore 12:45 davanti alla Prefettura in piazza Palazzo.

L'iniziativa, attaccano i sindacati, nasce dalla mancata soluzione, da parte del Comando di Cagliari, delle criticità organizzative legate alla copertura del servizio di guardia, che dal 1° ottobre prossimo rischia di essere garantita con un modello ibrido e discontinuo, in contrasto con le indicazioni fornite dall'Ufficio del Capo del Corpo Nazionale.

Nicola Badas, del coordinamento provinciale Usb dei vigili del fuoco di Cagliari denuncia «una gestione del personale inadeguata non pesa solo sui lavoratori, già provati da turni usuranti e da una crescente condizione di stress e malumore, ma si riflette inevitabilmente sulla tenuta del servizio di soccorso pubblico: una copertura H24 non pienamente garantita significa tempi di intervento più incerti per l'intera cittadinanza, in una realtà, quella del Comando di Cagliari, che serve un intero territorio metropolitano. Per questo motivo», aggiunge, «i lavoratori del Comando di Cagliari scendono in piazza davanti alla Prefettura, chiedendo un intervento immediato che garantisca una gestione del servizio stabile, sicura e rispettosa sia della dignità di chi lavora sia del diritto dei cittadini a un soccorso pubblico efficiente».

(Unioneonline/En.Ne.)

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