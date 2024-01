È stata presentata stamattina, in occasione della festa di Sant’Efisio, patrono della Diocesi di Cagliari, la «Fondazione Kalaritana Media», nuovo ente editore dei mezzi di comunicazione dell’Arcidiocesi.

Una nuova squadra che vuole lavorare per rendere sempre più forte la comunicazione che deve essere «un ponte», ha ricordato il vescovo, Giuseppe Baturi, sperando che la nuova realtà editoriale sia a servizio non solo dell’informazione ma, in particolare, dell’azione educativa e di maturazione culturale e sociale nel territorio «siamo nati per comunicare.

«Dobbiamo essere riconoscibili nel modo in cui organizziamo il lavoro». Don Giulio Madeddu, presidente di Kalaritana Media e direttore dell’Ufficio diocesano per le comunicazioni sociali, ha, invece, evidenziato che l’istituzione di questa nuova Fondazione non è funzionale a creare uno spartiacque meramente amministrativo, ma a dare inizio a un processo di rinnovamento della prassi comunicativa della chiesa cagliaritana.

Gli organi di gestione e di controllo della Fondazione, nominati dall’Arcivescovo, sono così definiti: don Giulio Madeddu, presidente; Valentina Pistolesi, Gilberto Marras e i presbiteri Nicola Ruggeri e Giuseppe Camboni, consiglieri; Alberto Giua Marassi è tesoriere e Stefano Ponticelli il revisore legale. Al termine della conferenza è stata annunciato l’incarico della direzione di Radio Kalaritana affidato a Maria Luisa Secchi, in sostituzione di don Giulio Madeddu.

