Tragedia nella notte a Cagliari in via San Rocco: in un incendio nella sua abitazione al numero 5 è morto un uomo di 74 anni, Bruno Frau. Il rogo é scoppiato per cause da accertare. Nella casa c’era un muro di carta, cartoni, giornali e altri oggetti. I vigili del fuoco, avvisati dagli abitanti della zona della presenza del fumo, hanno faticato a entrare proprio per la presenza di una montagna di rifiuti.

La casa in cui è avvenuta la tragedia

Il corpo è stato portato fuori e il personale del 118 ha provato a rianimarlo ma per l’uomo non c’era più niente da fare. Sul posto gli agenti della Squadra volante. Hanno avviato le indagini.

Frau era un accumulatore seriale: tutta la abitazione era letteralmente invasa da una montagna di spazzatura. Soprattutto vecchi giornali, cartone e buste piene di oggetti e indumenti. Praticamente impossibile entrare nella casa: per superare il muro di rifiuti serviva una scaletta.

Probabilmente all’interno della casa è scoppiato un incendio e il fumo ha invaso tutto l’appartamento. L’anziano non é riuscito a uscire, o forse dormiva e non si é accorto di niente. Sono arrivati anche gli agenti della Polizia Locale: la strada é stata chiusa per consentire le operazioni di pulizia.

A tarda notte una ruspa dei vigili ha rimosso la montagna di rifiuti, accumulata negli anni, per consentire un’ispirazione nella casa. Intanto su disposizione del pm di turno, il corpo del pensionato é stato portato, dopo gli accertamenti della Polizia Scientifica, al cimitero di San Michele.

