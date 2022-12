Mondo della cultura in lutto, a Cagliari: all’età di 61 anni, se n’è andato all’improvviso nella notte Roberto “Roby” Anedda, uno dei fotografi più conosciuti in città, autore di numerosi scatti in occasione delle principali festival, manifestazioni e della festa di Sant’Efisio.

Era a casa per un’influenza e questa mattina non ha risposto a chi lo cercava. Poi la scoperta, che ha gettato nello sconforto la grande comunità di amici, conoscenti e parenti.

Anedda scriveva di sé: «Ho iniziato presto a scattare, a 7 anni per Natale mi regalarono una valigetta di James Bond, c'era dentro tutto quello che un bambino poteva desiderare, una pistola con le cartucce, le manette, una lente per vedere le impronte, un orologio con tante lancette. Ma la cosa veramente fantastica in quella valigetta era una perfetta copia di una macchina fotografica, la copia di una biottica famosa, la rolley biottica, un giocattolo, ma perfettamente funzionante se ci mettevi dentro la pellicola 6x6, ho ancora le foto scattate con quel meraviglioso giocattolo che accese la scintilla del piccolo fotografo in me».

Lascia due figli e una comunità sgomenta.

