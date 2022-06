Picchiato selvaggiamente da tre uomini nel quartiere Sant’Elia di Cagliari e ora ricoverato in ospedale.

È quanto sarebbe accaduto a un uomo di 40 anni, di Selargius, le notte scorsa.

La sua versione è al vaglio dei carabinieri, che lo hanno trovato e soccorso vicino all’area Grandi Eventi, dopo una segnalazione arrivata al 112.

Sul posto anche un'ambulanza, che ha trasportato l’uomo in ospedale con diverse ferite e una sospetta frattura alla caviglia, lesioni giudicate guaribili in 40 giorni.

In base al suo racconto, il 40enne sarebbe stato avvicinato da uomo che gli avrebbe chiesto di seguirlo in una zona appartata. Arrivati in un vicino boschetto, sarebbero sbucate almeno altre due persone che lo avrebbero picchiato in maniera brutale, per poi darsi alla fuga.

I militari, raccolta la testimonianza, hanno dato il via ad indagine e accertamenti sull’accaduto.

(Unioneonline/l.f.)

© Riproduzione riservata