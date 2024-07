C’è anche Lucia Deligia tra le vincitrici del concorso “Miss Mamma Italiana Evergreen 2024”.

Lucia, 63 anni, operatrice sanitaria, di Cagliari, mamma di Francesca e Mattia, di 43 e 27 anni, sale per il secondo anno sul podio del concorso nazionale organizzato a San Martino in Badia (Bz), indossando la fascia “Miss Mamma Italiana Evergreen radiosa".

«Francesca non c’è più, è venuta a mancare nel 2001, ma per me è sempre presente e la coinvolgo sempre. Ogni volta che sfilo dedico a lei questo momento, sarebbe fiera di me», racconta la donna. «È stata un’emozione indescrivibile. Oltre alla bellezza di essere mamma, è un’esperienza che arricchisce tanto. Ho incontrato tante mamme, siamo diventate amiche e ci siamo anche confrontate sul nostro ruolo di genitori. Questo è stato il terzo anno in cui ho partecipato e mi sono divertita molto: due fasce in meno di un anno non è male».

“Miss Mamma Italiana" è il primo concorso nazionale di bellezza e simpatia dedicato alla figura della mamma. Il fine non è solo quello di premiare la bellezza, ma valorizzare la figura della mamma, come donna impegnata in famiglia, nel lavoro e nella società.

Il concorso si è suddiviso in tre categorie: “Miss Mamma Italiana” per le mamme dai 25 ai 45 anni. “Miss Mamma Italiana Gold” per le mamme dai 46 ai 55 anni e “Miss Mamma Italiana Evergreen”, dedicato alle mamme con più di 56 anni.

Le finaliste hanno prima sfilato in abito elegante poi hanno sostenuto una prova di abilità che rappresentasse al meglio la propria personalità. «Io ho ballato il “Tuca tuca sì” dell’indimenticabile Raffaella Carrà con mio marito, sono riuscita a coinvolgerlo e ci siamo divertiti».

Nel corso della serata è stato riservato uno spazio informativo dedicato all’endometriosi, una malattia cronica, progressiva ed invalidante, che colpisce quasi 4 milioni di donne italiane in età fertile, con gli interventi della dottoressa Miriam Leopizzi, presidente dell’associazione “Endometriosi Alto Adige Noi con Voi” e dei medici specialisti i dottori Martin Steinkaserer e Giorgio Comploi. Il concorso è organizzato dalla società Te.Ma Spettacoli di Paolo Teti, con il Patrocinio del Comune di San Martino in Badia e dell’Azienda di Promozione Turistica “Dolomites San Martino in Badia e San Vigilio” ed in collaborazione con “Associazione Endometriosi Alto Adige Noi con Voi”.

