Lite in famiglia rischia di finire in tragedia a Cagliari, dove la scorsa notte i carabinieri della Sezione Radiomobile hanno bloccato con il taser un 66enne del luogo che aveva aggredito la moglie.

I militari sono intervenuti nell’abitazione della coppia dopo una richiesta giunta alla centrale operativa di via Nuoro da parte della stessa donna vittima dell'aggressione.

Giunti sul posto, hanno visto l’uomo – ubriaco – che aggrediva la moglie e la minacciava con un coltello e delle forbici. Lo hanno invitato a seguirli e lui, per tutta risposta, ha brandito il coltello anche contro i carabinieri.

Così, per evitare che la situazione degenerasse, uno dei militari intervenuti lo ha reso inoffensivo grazie a due leggere scariche di avvertimento con il taser.

Il 66enne è stato condotto in caserma con l’ambulanza del 118, richiesta dagli stessi carabinieri, e poi trasportato per accertamenti all’ospedale Santissima Trinità.

Per lui è scattato l’allontanamento d’urgenza dalla casa familiare. L’uomo, già noto alle forze dell’ordine, è stato anche deferito per maltrattamenti in famiglia, minaccia e resistenza a pubblico ufficiale.

Sequestrati il coltello e le forbici.

