Nuova udienza oggi a Cagliari nell’ambito del processo sulle presunte minacce e sulla diffamazione a Matteo Salvini nel quale è indagato Mauro Aresu, 37enne attivista sardo, in relazione a un post su Facebook in cui evocava piazzale Loreto pochi giorni prima che il leader della Lega arrivasse a Cagliari in visita, nel 2017.

Il giudice Cristina Ornano aveva ascoltato il questore dell’epoca, un dirigente della Digos e un esperto della Polizia postale: l’intento era quello di capire se le misure di sicurezza avessero subito interferenze dopo la pubblicazione del messaggio sul social. Inoltre aveva sollecitato che a Fabook venisse posta una precisa richiesta, ossia se oltre ad Aresu (difeso da Marcella Cabras) ci fosse altre persone che in qualità di amministratori erano autorizzate a scrivere su quel gruppo.

La Polizia postale ha spiegato che dal social non ha ricevuto la risposta richiesta in quanto non avrebbe materiale utile per fornire riscontro ai requisiti.

Salvini intanto si è costituito parte civile con l'avvocato Flavia Eccher di Trento.

Il processo è stato aggiornato al 25 marzo per la discussione di pm, parte civile e difesa.

