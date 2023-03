L’emergenza migranti non tocca la Sardegna. Almeno per ora.

«I numeri sono tra i meno preoccupanti rispetto a quelli delle altre regioni d’Italia», ha detto il prefetto di Cagliari Giuseppe De Matteis a margine della conferenza di presentazione sul gruppo di monitoraggio della movida a Cagliari.

Il funzionario ha risposto alle domande sull’allarme lanciato dalla Libia e anche sulla situazione cagliaritana, in particolare i bivacchi all’esterno dell’edificio incendiato in via Riva di Ponente.

Quasi tutti i migranti per cui la Prefettura aveva messo a disposizione i centri d’accoglienza straordinari hanno rifiutato, ha precisato De Matteis.

«Non basta essere in regola con il permesso di soggiorno per essere accolti nei Cas. Vanno accolte in questi centri le persone che hanno fatto domanda di protezione internazionale. Alle 12 persone che si trovano in questa situazione è stata offerta tale possibilità: tre hanno aderito, nove no, e ovviamente non si può costringerle», ha spiegato il Prefetto.

