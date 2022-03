Un 37enne cagliaritano è stato identificato come l’autore di una truffa ai danni di una 50enne di Bolzano. L’uomo ha messo in vendita su un noto social network un iPhone di ultima generazione, nuovo, per il prezzo di 800 euro. Attirata dall’affare, la donna ha risposto all’inserzione ed effettuato un bonifico per l’acquisto. Il telefonino, però, non lo ha mai ricevuto.

I carabinieri di Bolzano hanno avviato le indagini risalendo al truffatore sardo, colui che aveva ricevuto il denaro.

