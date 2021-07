“Così finiremo di nuovo tutti rinchiusi”, “e il Covid festeggia”, “come al solito niente mezze misure e controlli assenti”, “poi a settembre dad e trasporti pubblici al collasso”, “masi buttiamo i soldi per i tamponi a tappeto ai turisti”. E ancora: "Mi chiedo cosa dovrebbero pensare i venditori ambulanti e i giostrai privati: loro a fare la fame per evitare assembramenti e poi per una partita tutto è permesso?”.

Sono solo alcuni dei commenti parte della polemica che da qualche ora infuria sui social sardi dopo la diffusione delle immagini relative alla maxi festa per le strade dell’Isola dopo la vittoria della Nazionale di Mancini.

L'esplosione di gioia a Cagliari si è riversata nella notte in piazza Yenne, letteralmente presa d'assalto da migliaia di persone con tanto di bandiere tricolori e caroselli in auto e scooter, con persone arrivate in città anche dai centri limitrofi.

Tutta l'area, che già il sabato sera viene presa d'assalto per la presenza di numerosi ristoranti e locali, è diventata un'unica grande distesa di persone ammassate l'una all'altra subito immortalata da decine di foto e video.

Immancabile, dunque, l'indignazione di chi ha assistito a questo maxi assembramento, in barba alle norme sul distanziamento sociale.

