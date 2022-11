Quattro quartieri, mille problemi, un’assemblea pubblica per affrontarli. “Adesso basta”: questa la grande scritta rossa che apre il volantino di convocazione della riunione dei residenti di Castello, Marina, Stampace e Villanova.

Il centro storico di Cagliari che soffre per “mancanza di sicurezza, parcheggi (che non ci sono), Ztl (non rispettate), rumore, ascensori (rotti)”.

I vari comitati rionali hanno sempre denunciato le disfunzioni. Ora hanno deciso di incontrarsi, tutti insieme, il 12 novembre nella scuola di via Piceno. L’appello alla partecipazione è rivolto a coloro che “amano il centro storico e per questo hanno scelto di viverci. Non meriti una punizione, ma un premio”. I residenti sono “stanchi del degrado e delle inutili promesse”.

