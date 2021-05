"Dal 30 aprile scorso, milletrecento bambini sardi, alcuni neonati e altri con disabilità, sono rimasti senza pediatra di libera scelta. Milletrecento famiglie hanno così perso un punto di riferimento fondamentale per la tutela della salute dei propri bambini senza che l'ATS abbia, ad oggi, comunicato come intenda garantire la continuità assistenziale a questi piccoli pazienti”. È la denuncia della consigliera regionale del m5s Desirè Manca, che ha presentato una mozione, sottoscritta da tutte le forze di minoranza in Consiglio regionale, e chiesto la convocazione straordinaria del Consiglio regionale e della Commissione Sanità, alla presenza dell'assessore Mario Nieddu, per discutere di questa grave problematica

Il caso, come spiega Manca, si è originato “quando i tre pediatri, assunti con incarico provvisorio, che li avevano in carico sono stati rimossi”, e si è ora i”n attesa che la procedura di reclutamento dei pediatri titolari giunga a compimento”, senza però he nel frattempo sia stato messo a disposizione un nuovo pediatra a cui potersi rivolgere.

(Unioneonline/v.l.)

© Riproduzione riservata