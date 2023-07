Diretta a Roma e poi a Milano per degli accertamenti medici viste alcune patologie importanti, sull'aereo decollato da Algeri si è sentita male durate il volo: l'atterraggio d'emergenza a Cagliari per i soccorsi purtroppo non è servito.

Una passeggera – 35 anni, algerina - è morta così al suo arrivo all'aeroporto di Elmas: prima il medico in servizio nell’aerostazione, poi il personale del 118, arrivato con un'ambulanza, non hanno potuto far niente per salvarle la vita. Anche l’utilizzo del defibrillatore, sempre a bordo dell’aereo della compagnia Ita, non è purtroppo servito.

Sotto choc gli altri passeggeri che hanno assistito a tutte le fasi. Oltre al medico dell’aeroporto e a quelli del 118, per tutte le procedure e l'assistenza sono intervenuti anche gli agenti della PolAria e personale dell'aeroporto di Elmas. Con la donna viaggiava il marito, anche lui algerino. Il pm di turno Marco Cocco ha disposto la restituzione del corpo ai familiari.

© Riproduzione riservata