Contrasto alla “malamovida”, alle situazioni di inciviltà e disturbo alla quiete pubblica. Sono gli obiettivi della Polizia di Stato di Cagliari che prosegue l’attività di accertamento attraverso gli agenti della Divisione Polizia Amministrativa e Sociale, con il concorso di altre forze di Polizia, della Polizia locale, e la collaborazione di altri enti pubblici, fra cui l’ATS Sardegna.

Nel mirino, in particolare, i quartieri della Marina e di Castello, luoghi dai quali sono arrivate numerose richieste di intervento anche al 113 da parte dei cittadini.

Negli ultimi servizi sono state riscontrate irregolarità specialmente in un locale, che aveva omesso di esporre la tabella sul tasso alcolemico, prevista dalla normativa, e che non era in possesso di una relazione fonometrica idonea, requisito necessario per l’esercizio dell’attività.

Per queste due infrazioni è prevista una sanzione amministrativa, per la prima, fino a 1.200 euro e per la seconda di 1.000 euro.

(Unioneonline/s.s.)

